Pour Mgr Jean-Louis Bruguès, la Bibliothèque du Vatican regroupe "ce que les ho

Stéphanie Gallet nous emmène à la découverte de la bibliothèque du Vatican, un lieux prestigieux et chargé d’histoire, qu’a présidé de 2012 à 2018 Mgr Jean-Louis Bruguès, archevêque émérite d’Angers. Il publie aujourd’hui "Bibliothèque Monde" (éd. du Cerf), un ouvrage dans lequel il retrace l’histoire de ces deux lieux : la bibliothèque et les archives.



Une bibliothèque humaniste

La bibliothèque, c’est la mémoire culturelle du Vatican. Quant aux archives, elles abritent la mémoire historique. "Ce sont des lieux d’humanisme. Cela a été créé par le premier pape humaniste de l’histoire de l’Eglise, Nicolas V, au milieu du XVème siècle" explique Mgr Bruguès. Ces lieux sont situés sur la place du Belvedere, au Vatican.

"Humaniste, car elle est créée par un pape humaniste. Elle va s’efforcer de regrouper ce que les hommes ont fait de plus beau, de plus grand. On va rapporter à cette bibliothèque ce dont l’humanité est la plus fière. Ce n’est pas une bibliothèque ecclésiastique. Elle est autrement plus riche. Elle se trouve dans l’Eglise, mais elle n’est pas que pour l’Eglise. Nous avons près de 15.000 chercheurs qui viennent chaque année" ajoute-t-il.



Quand l'histoire devient concrète

Cette bibliothèque se modernise, et numérise certains de ses manuscrits. "Nous avons pris la décision de numériser tous les manuscrits anciens, soit 100.000. Dès qu’un document est numérisé, il est mis immédiatement en ligne. Cela a un effet positif car elle démocratise notre bibliothèque. Mais un effet négatif car ceux qui venaient travailler chez nous restent chez eux" précise Mgr Bruguès.

Evoluer au milieu de tels trésors, "c’était la possibilité de toucher des figures idéales. L’histoire devenait extrêmement concrète, pour moi" conclut Mgr Jean-Louis Bruguès.