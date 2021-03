Pour notre biodiversité, plantons des haies

"L'objectif est d'aider les agriculteurs qui souhaitent favoriser la biodiversité en reconstituant autour et à l'intérieur de leurs cultures les haies bocagères".

Isabelle Morviller - Direction Départementale des Territoires (Vosges)



“Plantons des haies” ; c’est le nom de l’appel à projets lancé par le Gouvernement dans le cadre de son plan de relance. Dans le Grand Est, l'objectif est de planter 800 km de haies sur les deux prochaines années. Car les haies présentent des atouts économiques, écologiques et en faveur du bien-être animal. Les dossiers de candidatures sont à télécharger sur le site de la Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt. Ils sont à déposer avant le 31 mars.