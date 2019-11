"Pour passer une bonne retraite, il faut s'occuper des autres" B. Puijalon

L'association des lecteurs du journal "La Vie", l'hebdomadaire chrétien d'actualité organise une conférence-débat demain: "Nourrir son élan vital en habitant son temps et ses temps".

Nous avons interviewé Bernadette Puijalon, écrivaine, anthropologue et spécialistes des âges de la vie qui participe à cette réunion.

Elle nous a confié que pour bien s'occuper de soi à la retraite, il fallait s'occuper des autres, et vice-versa.

Cette conférence c'est demain à 20h30 au centre Saint-Jean, c'est au 36 rue Barra à Angers.