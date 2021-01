Pour son livre "Ailleurs", Gérard Depardieu s'est confié à deux Saumurois

Après "Innocent" et "Monstre", Gérard Depardieu vient de sortir "Ailleurs" aux éditions du Cherche-Midi. Comme les deux précédents, ce troisième livre est issu d'entretiens avec deux Saumurois, l'éditeur Arnaud Hofmarcher et le producteur de films Jean-Maurice Belayche. Ami de longue date de l'acteur, ce dernier décrit un homme curieux de tout : "Ce qui l'intéresse, c'est l'inconnu, tout ce qui est ailleurs de soi, de son pays, de sa religion, de sa pensée quotidienne. Pour lui, il faut être toujours en mouvement. C'est ça qui donne la joie et le désir de vivre."