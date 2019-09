Pour une école inclusive

La rentrée a en effet toujours son lot de nouveautés et celle de 2019 n’échappe pas à la règle ! On peut relever 2 faits intéressants : la prise de fonction de Philippe Delorme comme secrétaire général de l’enseignement catholique et un changement de verbatim dans la loi « Pour une école de la confiance » qui inscrit les termes de « scolarisation inclusive » en lieu et place « d’inclusion scolaire ». Ok ça a l’air compliqué pour un matin à 6h50, pas tant que ça vous allez voir !



Commençons par la loi. Ce changement de terme est un vrai changement de paradigme. Il s’agit d’assumer de passer d’une logique de société intégrative, à celle d’une logique de société inclusive c’est à dire marquée par l’appartenance et la participation à une même communauté. Ça veut dire quoi ? ça veut dire que l’école, et plus largement les communautés éducatives, doivent apprendre à prendre le jeune comme il est, c’est-à-dire avec ses forces et ses limites, parfois son handicap, parfois sa situation sociale complexe et poser sur lui un regard capacitaire et non plus un regard déficitaire. L’école inclusive c’est un lieu de révélation du potentiel de chacun, un espace construction et d’émancipation ouvert à tous.



Or le lien avec Philippe Delorme est simple ! Philippe Delorme répondait à la Croix il y a peu sur les priorités pour lui de l’enseignement catholique et il y intégrait l’accueil inconditionnel de tous les jeunes. Il rajoutait que la mixité, qu’elle soit sociale, culturelle ou religieuse n’était pas néfaste au projet évangélique de l’enseignement catholique, bien au contraire, l’entre-soi ne pouvait être ni la solution, ni sa vocation.

C’est en effet un défi perpétuel que d’accueillir toujours plus et de transmettre la confiance et l’espérance dont les jeunes ont besoin aujourd’hui encore plus qu’hier.



On voit alors bien qu’avec ces 2 évènements l’école républicaine peut devenir un formidable levier pour une société inclusive. L’école républicaine ET catholique, elle, devient un formidable levier d’accueil de tous en proposant un chemin de liberté et de bonheur à la suite du Christ. C’est bien parce que l’on est ouvert à Dieu, que l’on est ouvert à tous.



On lit cette belle phrase cette semaine, à propos de la proposition catholique des Scouts et Guides de France : « Certains en s’ouvrant aux autres découvrent le Christ présent dans leur Vie. D’autres en s’ouvrant à Dieu s’ouvrent aux autres ».



Oui, l’ouverture est le chemin, l’inclusion notre ambition de Fraternité et de Paix.