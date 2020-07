Le président du Mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants chrétiens pour le Poitou-Charentes-Limousin Thierry Burin des Roziers animera une confrénce-débat vandredi à Angoulême sur le thème « Pour une économie du bien commun. Osons témoigner et agir pour la transformation du monde. La pensée sociale chrétienne et l’écologie intégrale permettent de bâtir sur le roc ».

Ce sera la dernière conférence-débat de l’association Forum Magdalena, avant une pause estivale. Elle sera proposée vendredi à 12h15 au 226 rue de Bordeaux à Angoulême