"Pourquoi faites-vous ce qui n’est pas permis le jour du sabbat ?" (Lc 6, 1-5)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs ;

ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient,

après les avoir froissés dans leurs mains.

Quelques pharisiens dirent alors :

« Pourquoi faites-vous

ce qui n’est pas permis le jour du sabbat ? »

Jésus leur répondit :

« N’avez-vous pas lu ce que fit David

un jour qu’il eut faim,

lui-même et ceux qui l’accompagnaient ?

Il entra dans la maison de Dieu,

prit les pains de l’offrande, en mangea

et en donna à ceux qui l’accompagnaient,

alors que les prêtres seulement ont le droit d’en manger. »

Il leur disait encore :

« Le Fils de l’homme est maître du sabbat. »

Source : AELF



Méditation Père Emmanuel Payen

Ailleurs, Jésus dira : le sabbat est fait pour l’homme, et non pas l’inverse.

Le sabbat, comme tout règlement n’est pas une fin, mais un moyen.

Observer une règle n’a de valeur morale que si on la suit par fidélité à l’intention du législateur, donc à l’esprit de cette règle.

Jésus, ainsi nous appelle à la liberté et à la responsabilité, par rapport à ceux qui font du respect de la loi religieuse une obligation absolue.

Les règlements sont bons et utiles comme autant de moyens pour vivre en communion avec Dieu et les autres. Mais si, une règle devient un carcan qui interdit la vie, il vaut mieux obéir à la vie qu’au carcan.

Il vaut mieux grignoter des grains de blé que de mourir de faim.

C’est une désobéissance nécessaire, comme l’a fait David.

La loi de la conscience prime sur tout règlement, car la conscience droite et éclairée peut être habitée par l’Esprit de Dieu.

Seigneur Jésus, Tu es le Maître du sabbat, de tout règlement.

Que ton Esprit éclaire notre intelligence et notre conscience, afin que nous discernions toujours le sens profond de tes lois.

Fais-nous parvenir à la vraie liberté et à la vraie responsabilité, celle qui nous fait communier à la volonté de Dieu, Notre Père, Lui qui vit avec Toi, Jésus, dans la

liberté de l’Esprit, à jamais ;