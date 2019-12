Pourquoi le Quai d'Orsay déconseille de se rendre au Burkina Faso

Concretement, cette directive se matérialise par la carte du Quai d'Orsay. Le Burkina Faso est désomais passé au rouge aux frontières Nord, Est et Ouest et en orange dans le Sud du pays. Côté Burkinabé, cette décision à fait grincé des dents ces derniers jours. Les explications de Mahamoudou Savadogo, spécialiste des questions d'extrémisme religieux au Sahel et chercheur pour le Carrefour de recherche action pour le développement et la démocratie.