Pourquoi les Algériens boudent l'élection présidentielle

Jour de vote aujourd’hui en Algérie. Une élection présidentielle qui doit donner un nouveau dirigeant au pays et le faire sortir de l'intérim, depuis la chute d'Abdelaziz Bouteflika en avril dernier. Problème : ce scrutin est massivement rejeté par le peuple algérien qui manifeste chaque vendredi et chaque mardi pour les étudiants, depuis le 22 février dernier. L'analyse d'Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique et auteur de "L'Algérie en 100 questions. Un pays empêché" (éd. Tallandier).