"Pourquoi m’appelez-vous en disant : “Seigneur ! Seigneur !...” (Lc 6, 43-49)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ;

jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit.

Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit :

on ne cueille pas des figues sur des épines ;

on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces.

L’homme bon tire le bien

du trésor de son cœur qui est bon ;

et l’homme mauvais tire le mal

de son cœur qui est mauvais :

car ce que dit la bouche,

c’est ce qui déborde du cœur.

Et pourquoi m’appelez-vous en disant : “Seigneur ! Seigneur !”

et ne faites-vous pas ce que je dis ?

Quiconque vient à moi,

écoute mes paroles et les met en pratique,

je vais vous montrer à qui il ressemble.

Il ressemble à celui qui construit une maison.

Il a creusé très profond

et il a posé les fondations sur le roc.

Quand est venue l’inondation,

le torrent s’est précipité sur cette maison,

mais il n’a pas pu l’ébranler

parce qu’elle était bien construite.

Mais celui qui a écouté

et n’a pas mis en pratique

ressemble à celui qui a construit sa maison

à même le sol, sans fondations.

Le torrent s’est précipité sur elle,

et aussitôt elle s’est effondrée ;

la destruction de cette maison a été complète. »



Source : AELF

Méditation Mgr Emmanuel Gobillard