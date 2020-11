"Pourquoi n’as-tu pas mis mon argent à la banque ?" (Lc 19, 11-28)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

comme on l’écoutait,

Jésus ajouta une parabole :

il était près de Jérusalem

et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu

allait se manifester à l’instant même.

Voici donc ce qu’il dit :

« Un homme de la noblesse

partit dans un pays lointain

pour se faire donner la royauté et revenir ensuite.

Il appela dix de ses serviteurs,

et remit à chacun une somme de la valeur d’une mine ;

puis il leur dit :

“Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires.”

Mais ses concitoyens le détestaient,

et ils envoyèrent derrière lui une délégation

chargée de dire :

“Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous.”

Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté,

il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l’argent,

afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté.

Le premier se présenta et dit :

“Seigneur, la somme que tu m’avais remise

a été multipliée par dix.”

Le roi lui déclara :

“Très bien, bon serviteur !

Puisque tu as été fidèle en si peu de chose,

reçois l’autorité sur dix villes.”

Le second vint dire :

“La somme que tu m’avais remise, Seigneur,

a été multipliée par cinq.”

À celui-là encore, le roi dit :

“Toi, de même, sois à la tête de cinq villes.”

Le dernier vint dire :

“Seigneur, voici la somme que tu m’avais remise ;

je l’ai gardée enveloppée dans un linge.

En effet, j’avais peur de toi,

car tu es un homme exigeant,

tu retires ce que tu n’as pas mis en dépôt,

tu moissonnes ce que tu n’as pas semé.”

Le roi lui déclara :

“Je vais te juger sur tes paroles,

serviteur mauvais :

tu savais que je suis un homme exigeant,

que je retire ce que je n’ai pas mis en dépôt,

que je moissonne ce que je n’ai pas semé ;

alors pourquoi n’as-tu pas mis mon argent à la banque ?

À mon arrivée, je l’aurais repris avec les intérêts.”

Et le roi dit à ceux qui étaient là :

“Retirez-lui cette somme

et donnez-la à celui qui a dix fois plus.”

On lui dit :

“Seigneur, il a dix fois plus !

– Je vous le déclare :

on donnera

à celui qui a ;

mais celui qui n’a rien

se verra enlever même ce qu’il a.

Quant à mes ennemis,

ceux qui n’ont pas voulu que je règne sur eux,

amenez-les ici

et égorgez-les devant moi.” »

Après avoir ainsi parlé,

Jésus partit en avant

pour monter à Jérusalem.



Source : AELF

Méditation Père Michel Quesnel

La parabole des Mines, rapportée par le seul évangile de Luc, a plusieurs points communs avec la parabole des Talents, rapportée par l’évangile selon Matthieu ; mais elle est beaucoup plus compliquée. Qui est l’homme qui va recevoir la royauté et qui confie des biens à des serviteurs ? Dieu ? Mais il est déjà roi. Jésus, en tant que Messie d’Israël ? Mais il serait alors bien féroce. Archélaüs, fils d’Hérode le Grand, qui alla effectivement à Rome pour être investi comme roi de Judée ? C’était un tyran qui s’est souvent vengé de ses adversaires. Il n’est pas impossible que toutes ces figures se superposent.

Une différence est grande par rapport à la parabole des Talents. Les serviteurs sont ici dix au lieu de trois, ils reçoivent chacun une petite somme : une mine a la valeur de cent deniers, soit trois ou quatre mois de salaire d’un journalier agricole. Au moment où revient celui qui est allé se faire investir comme roi, le meilleur des serviteurs a gagné dix mines, le second en performance en a gagné cinq, le plus minable n’a rien gagné du tout. Le texte ne dit rien des sept autres. Ce qu’il met en avant, c’est que celui qui a eu peur du maître et n’a tiré aucun profit de sa mine s’est mal comporté.

C’est ce qui risque de nous arriver si nous considérons Dieu ou Jésus comme un maître exigeant qui moissonne là où il n’a pas semé. Si la crainte de Dieu, une belle expression issue de l’Ancien Testament, se transforme en peur paralysante, nous devenons incapables de nous mettre réellement au service de Dieu et de son Royaume.

En nous remettant des biens à faire fructifier, Seigneur, tu nous fais confiance. Que cela nous aide à nous mettre en marche.