Premier cas de coronavirus confirmé en Indre et Loire

>Au tribunal de Tours, hier matin, c'était l'audience du squat le plan B. Les soutiens des jeune migrants hébergés rue Deslandes étaient devant le palais de justice pour réclamer plus de moyens, plus de dialogue. Ils attendent une réaction du département.



>Le printemps des poètes commence officiellement ce weekend. Près d'un mois d'ateliers, de manifestations où la poésie fait irruption dans la ville. C'est un événement que les poètes de Tours ont préparés pendant un an.



>Météo: Un temps mitigé aujourd'hui. Beaucoup de nuages et une alternance entre averses et éclaircies.