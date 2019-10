Près d'Angers, la Fondation Visio fabrique des cannes blanches électroniques

Ce mardi 15 octobre, c’est la journée internationale de la canne blanche. Pour beaucoup d’aveugles et de malvoyants, c'est le seul moyen de se déplacer de manière autonome. Depuis 25 ans, il existe une version électronique de cette canne blanche, appelée Tom Pouce. Elle est fabriquée par la Fondation Visio, à Bouchemaine, près d’Angers. On en est aujourd’hui à la 3ème génération. "Une technologie unique au monde, qui allie infrarouges, laser et caméra optique", explique Pascale Humbert, la directrice du mécénat de la Fondation Visio. Près de 500 personnes en sont aujourd'hui équipées.