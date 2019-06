Près de 12.000 jeunes chrétiens attendus au FRAT

Près de 12.000 jeunes chrétiens ont rendez vous vendredi soir à Jambville dans les Yvelines pour participer au pèlerinage du FRAT. Et il y aura de l’ambiance. Retour sur l’origine de ce rassemblement né il y a 111 ans avec Mgr Denis Jachiet, l’évêque auxiliaire de Paris.



Le FRAT souffle ses 70 bougies

Cette année, le FRAT des collégiens souffle ses 40 bougies à Jambville ! C’est à la fin des années 70 que la distinction entre le FRAT des collégiens et des lycéens se met en place. Les collégiens se retrouvent désormais à Jambville tandis que les lycéens vont à Lourdes dans la cité mariale. Un seul mot d’ordre pour tous ces jeunes : prier, rencontrer chanter.

Cette année, le thème du FRAT est "Soyons saints !". Le FRAT propose aux jeunes de devenir des Saints. Une ambition fondée sur l’exhortation apostolique du pape "Gaudete et Exsultate". L’idée est simple : ne pas se contenter d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance mais poser des actes de sainteté dans son quotidien. Pour y arriver il est important de démystifier l’image que l’on peut avoir de la sainteté. Le père Christophe Alizard prêtre accompagnateur du FRAT.

Un rendez-vous structurant pour les jeunes

Au FRAT, une place particulière est faite à la prière et à la rencontre. Un espace est d’ailleurs tout particulièrement dédié à la prière, au recueillement, à l’adoration du Saint Sacrement. Le FRAT propose également un espace vocation où les jeunes pourront échanger avec des témoins, hommes et femmes, de tous états de vie (prêtres, religieux (ses), laïc(que)s marié(e)s et célibataires, avec toute sortes d'engagements, de métiers et de passions. On le voit ce pèlerinage se veut un rendez-vous structurant, dynamisant pour les ados d’Ile de France car le FRAT peut être un marqueur dans leur vie de foi comme nous l’explique Mgr Denis Jachiet.

Un pèlerinage qui porte des fruits et une formule qui fonctionne dans un monde où l’évangélisation des adolescents reste un vrai défi pour l’Eglise.

Et cette année encore, c’est le groupe Glorious qui assurera l’animation musicale du FRAT des collégiens.