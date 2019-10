Présentation des Ateliers XY par Tanguy de la Rochebrochard

Trop tôt, trop tard, trop, pas assez, les parents sont parfois démunis concernant l’éducation sexuelle et affective de leurs enfants. On ne veut pas que d’autres s’en chargent, mais on n’a pas bien envie de la faire soi-même. Les ateliers XY sont là pour aider, les pères en l’occurrence, à être les éducateurs de leurs petits aussi sur le terrain. Tanguy de la Rochebrochard est animateur d’un de ces ateliers en Mayenne, il en explique les objectifs et méthodes à Isabelle rupin de radio Fidélité Mayenne.