Prêtre et écrivain, Matthieu Bobin achève sa série "Magarcane"

Un prêtre qui écrit des romans d’aventure, ce n’est pas si courant. Le père Matthieu Bobin a commencé à écrire "Magarcane" à l’âge de 19 ans, il y a 15 ans, bien avant de devenir prêtre. Il vient de publier le sixième et dernier tome de cette série, "Les dunes d'Ésurexio".

UN OUVRAGE PASTORAl

"Magarcane" est un roman d’heroic fantasy où les personnages évoluent dans un univers féerique de chevalerie, d’amour et de courage où la dimension spirituelle prend peu à peu sa place au fil des tomes. "C’était d’abord un ouvrage de littérature et c’est devenu un ouvrage pastoral au fil des tomes. On s’accroche aux personnages et à ce qu’ils vivent. Ils ont besoin de ressources plus fortes et donc de s’ouvrir à toutes les grandes questions", explique le père Matthieu Bobin.

UN NOUVEAU PROJET

Avec ce sixième tome, le Père Matthieu Bobin, prêtre du diocèse de Cambrai met fin à cette saga palpitante dont les ados raffolent. C'est aussi l’occasion d’ouvrir une nouvelle page. "Je pensais à une thèse sur le quantique des quantiques. Et mon supérieur m’a dit qu’il fallait peut-être clore Margacane pour aller vers la thèse. On est écrivain quand on achève l’oeuvre. J’ai eu du bonheur à l’écrire", assure le prêtre.

Le père Matthieu Bobin tourne donc la page "Magarcane". Une série publiée aux éditions du Triomphe et déjà vendue à plus de 21 000 exemplaires. Les premiers tomes des romans d’aventure "Magarcane" sont accessibles à partir de 10 ans.