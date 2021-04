Prière du matin - 1 mai 2021 à 05:45

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Puisque vous me connaissez,

vous connaîtrez aussi mon Père.

Dès maintenant vous le connaissez,

et vous l’avez vu. »

Philippe lui dit :

« Seigneur, montre-nous le Père ;

cela nous suffit. »

Jésus lui répond :

« Il y a si longtemps que je suis avec vous,

et tu ne me connais pas, Philippe !

Celui qui m’a vu

a vu le Père.

Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ?

Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père

et que le Père est en moi !

Les paroles que je vous dis,

je ne les dis pas de moi-même ;

le Père qui demeure en moi

fait ses propres œuvres.

Croyez-moi :

je suis dans le Père,

et le Père est en moi ;

si vous ne me croyez pas,

croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes.

Amen, amen, je vous le dis :

celui qui croit en moi

fera les œuvres que je fais.

Il en fera même de plus grandes,

parce que je pars vers le Père,

et tout ce que vous demanderez en mon nom,

je le ferai,

afin que le Père soit glorifié dans le Fils.

Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom,

moi, je le ferai. »



Source : AELF

Méditation Pasteur Corinne Charriau

Dans cet extrait de l’évangile de Jean, nous avons encore un disciple de Jésus qui réagit à ce que Jésus dit. Hier c’était Thomas, aujourd’hui c’est Philippe qui fait une demande suite à ces paroles de Jésus : « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » Je pense que le détonateur, c’est ce « vous l’avez vu » de Jésus qui provoque une réaction immédiate de Philippe : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Voir le Père, voir Dieu ! N’est-ce pas ce que l’homme aimerait ! Ainsi ce serait une preuve de l’existence de Dieu que d’avoir un accès tangible, démontrable !

Dans la réponse de Jésus pointe une déception : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! » En Jésus Dieu se fait voir, c’est tout le mystère de l’incarnation, de cette communion entre le Père et le Fils qu’exprime Jésus. Le Père se donne à voir en Jésus. C’est un enjeu pour Philippe de saisir que voir Jésus, c’est aussi voir le Père. C’est même un enjeu de foi : « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ;

le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père,

et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. »

D’ailleurs, Jésus insiste en utilisant plusieurs fois le verbe « croire ». Voir en Jésus le Père c’est bien du domaine de la foi ! Jésus est le seul médiateur ! Et les paroles et les œuvres de Jésus sont aussi les paroles et les œuvres du Père. Jésus révèle le Père qui demeure en lui ; et le Père se laisse rencontrer en Jésus. C’est dans cette dynamique de rencontre et de relation que s’inscrit la foi, cette foi qui pour Jésus amène à leur tour les disciples à agir, à faire les œuvres que lui fait.

Au fils du quotidien, prenons le temps de méditer la bible. Mettons-nous à l’écoute des enseignements du Fils pour y écouter le Père, discernons dans les signes posés par le Fils les œuvres du Père. Et c’est ainsi que notre foi grandira et que nous découvrirons dans le visage du Fils celui du Père à contempler.