Prière du matin - 1 novembre 2019 à 05:45

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

voyant les foules, Jésus gravit la montagne.

Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.

Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait.

Il disait :

« Heureux les pauvres de cœur,

car le royaume des Cieux est à eux.

Heureux ceux qui pleurent,

car ils seront consolés.

Heureux les doux,

car ils recevront la terre en héritage.

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,

car ils seront rassasiés.

Heureux les miséricordieux,

car ils obtiendront miséricorde.

Heureux les cœurs purs,

car ils verront Dieu.

Heureux les artisans de paix,

car ils seront appelés fils de Dieu.

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,

car le royaume des Cieux est à eux.

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte,

si l’on vous persécute

et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous,

à cause de moi.

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,

car votre récompense est grande dans les cieux ! »

Source : AELF



Méditation Pasteure Nicole Fabre

En ce jour de la Toussaint, à l’écoute de la parole de Jésus, nous aussi, nous pouvons bénir tous ceux et

celles qui nous ont précédés et dont la marque reste inscrite en nous. Toute la nuée des témoins qui nous

ont précédés, comme le dit la lettre aux Hébreux. Nous pouvons aussi laisser ce regard de Jésus, ces

paroles, se poser sur nous, en nous. Jésus sait déceler, au-delà des apparences, nos soifs, nos larmes, nos

engagements, si minimes soient-ils. Il est celui dont la parole bénit et encourage, nous bénit, et nous

encourage, chacun, chacune. Sa parole passe du « heureux ceux qui » à heureux êtes-vous. Elle s’adresse à

tous les petits – c’est le nom que l’évangile de Matthieu aime à donner aux disciples. Elle s’adresse à nous

dans les lieux où, tout seuls, nous n’y arrivons pas. Nous avons besoin les uns des autres. Plus

essentiellement encore, nous avons besoin de la présence même de Dieu, de son regard sur nos vies. Et

c’est ce que dit la promesse : le Royaume des cieux est à eux, est à vous. C’est bien cette présence même

de Dieu qui est offerte dès aujourd’hui.

Jésus, merci pour ton regard sur nos vies, pour ta bénédiction. Qu’ils nous conduisent toujours plus à être

assoiffées de justice, artisan de paix, capable de miséricorde. Que ce regard unifie toujours plus nos vies

qui souvent sont dispersées.