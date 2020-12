Prière du matin - 11 février 2021 à 05:45

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr.

Il était entré dans une maison,

et il ne voulait pas qu’on le sache,

mais il ne put rester inaperçu :

une femme entendit aussitôt parler de lui ;

elle avait une petite fille possédée par un esprit impur ;

elle vint se jeter à ses pieds.

Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance,

et elle lui demandait d’expulser le démon hors de sa fille.

Il lui disait :

« Laisse d’abord les enfants se rassasier,

car il n’est pas bien de prendre le pain des enfants

et de le jeter aux petits chiens. »

Mais elle lui répliqua :

« Seigneur, les petits chiens, sous la table,

mangent bien les miettes des petits enfants ! »

Alors il lui dit :

« À cause de cette parole, va :

le démon est sorti de ta fille. »

Elle rentra à la maison,

et elle trouva l’enfant étendue sur le lit :

le démon était sorti d’elle.



Source : AELF

Méditation Père Michel Quesnel