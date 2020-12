Prière du matin - 12 février 2021 à 05:45

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

Jésus quitta le territoire de Tyr ;

passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée

et alla en plein territoire de la Décapole.

Des gens lui amènent un sourd

qui avait aussi de la difficulté à parler,

et supplient Jésus de poser la main sur lui.

Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule,

lui mit les doigts dans les oreilles,

et, avec sa salive, lui toucha la langue.

Puis, les yeux levés au ciel,

il soupira et lui dit :

« Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! »

Ses oreilles s’ouvrirent ;

sa langue se délia,

et il parlait correctement.

Alors Jésus leur ordonna

de n’en rien dire à personne ;

mais plus il leur donnait cet ordre,

plus ceux-ci le proclamaient.

Extrêmement frappés, ils disaient :

« Il a bien fait toutes choses :

il fait entendre les sourds et parler les muets. »



Source : AELF

Méditation Père Michel Quesnel