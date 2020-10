Prière du matin - 13 novembre 2020 à 05:45

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Comme cela s’est passé dans les jours de Noé,

ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l’homme.

On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari,

jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche

et où survint le déluge qui les fit tous périr.

Il en était de même dans les jours de Loth :

on mangeait, on buvait,

on achetait, on vendait,

on plantait, on bâtissait ;

mais le jour où Loth sortit de Sodome,

du ciel tomba une pluie de feu et de soufre

qui les fit tous périr ;

cela se passera de la même manière

le jour où le Fils de l’homme se révélera.

En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse,

et aura ses affaires dans sa maison,

qu’il ne descende pas pour les emporter ;

et de même celui qui sera dans son champ,

qu’il ne retourne pas en arrière.

Rappelez-vous la femme de Loth.

Qui cherchera à conserver sa vie la perdra.

Et qui la perdra la sauvegardera.

Je vous le dis :

Cette nuit-là, deux personnes seront dans le même lit :

l’une sera prise, l’autre laissée.

Deux femmes seront ensemble en train de moudre du grain :

l’une sera prise, l’autre laissée. »

Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent :

« Où donc, Seigneur ? »

Il leur répondit :

« Là où sera le corps,

là aussi se rassembleront les vautours. »



Source : AELF

Méditation Pasteur Corinne Charriau