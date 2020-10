Prière du matin - 14 novembre 2020 à 05:45

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples une parabole

sur la nécessité pour eux

de toujours prier sans se décourager :

« Il y avait dans une ville

un juge qui ne craignait pas Dieu

et ne respectait pas les hommes.

Dans cette même ville,

il y avait une veuve qui venait lui demander :

“Rends-moi justice contre mon adversaire.”

Longtemps il refusa ;

puis il se dit :

“Même si je ne crains pas Dieu

et ne respecte personne,

comme cette veuve commence à m’ennuyer,

je vais lui rendre justice

pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.” »

Le Seigneur ajouta :

« Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice !

Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus,

qui crient vers lui jour et nuit ?

Les fait-il attendre ?

Je vous le déclare :

bien vite, il leur fera justice.

Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra,

trouvera-t-il la foi sur la terre ? »



