Prière du matin - 16 novembre 2020 à 05:45

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Alors que Jésus approchait de Jéricho,

un aveugle mendiait, assis au bord de la route.

Entendant la foule passer devant lui,

il s’informa de ce qu’il y avait.

On lui apprit que c’était Jésus le Nazaréen qui passait.

Il s’écria :

« Jésus, fils de David, prends pitié de moi ! »

Ceux qui marchaient en tête

le rabrouaient pour le faire taire.

Mais lui criait de plus belle :

« Fils de David, prends pitié de moi ! »

Jésus s’arrêta et il ordonna qu’on le lui amène.

Quand il se fut approché, Jésus lui demanda :

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? »

Il répondit :

« Seigneur, que je retrouve la vue. »

Et Jésus lui dit :

« Retrouve la vue ! Ta foi t’a sauvé. »

À l’instant même, il retrouva la vue,

et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu.

Et tout le peuple, voyant cela,

adressa une louange à Dieu.



Source : AELF

Méditation Père Michel Quesnel