Prière du matin - 17 juin 2019 à 05:45

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps- là,

Jésus disait à ses disciples :

« Vous avez appris qu’il a été dit :

Œil pour œil, et dent pour dent.

Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ;

mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite,

tends-lui encore l’autre.

Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice

et prendre ta tunique,

laisse-lui encore ton manteau.

Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas,

fais-en deux mille avec lui.

À qui te demande, donne ;

à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos !

Source : AELF