Prière du matin - 18 janvier 2020 à 05:45

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

Jésus sortit de nouveau le long de la mer ;

toute la foule venait à lui,

et il les enseignait.

En passant, il aperçut Lévi, fils d’Alphée,

assis au bureau des impôts.

Il lui dit :

« Suis-moi. »

L’homme se leva et le suivit.

Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi,

beaucoup de publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts)

et beaucoup de pécheurs

vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples,

car ils étaient nombreux à le suivre.

Les scribes du groupe des pharisiens,

voyant qu’il mangeait avec les pécheurs et les publicains,

disaient à ses disciples :

« Comment ! Il mange avec les publicains et les pécheurs ! »

Jésus, qui avait entendu, leur déclara :

« Ce ne sont pas les gens bien portants

qui ont besoin du médecin,

mais les malades.

Je ne suis pas venu appeler des justes,

mais des pécheurs. »

Source : AELF

