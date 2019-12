Prière du matin - 20 janvier 2020 à 05:45

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient,

on vint demander à Jésus :

« Pourquoi, alors que les disciples de Jean

et les disciples des Pharisiens jeûnent,

tes disciples ne jeûnent-ils pas ? »

Jésus leur dit :

« Les invités de la noce pourraient-ils jeûner,

pendant que l’Époux est avec eux ?

Tant qu’ils ont l’Époux avec eux,

ils ne peuvent pas jeûner.

Mais des jours viendront où l’Époux leur sera enlevé ;

alors, ce jour-là, ils jeûneront.

Personne ne raccommode un vieux vêtement

avec une pièce d’étoffe neuve ;

autrement le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu

et la déchirure s’agrandit.

Ou encore, personne ne met du vin nouveau

dans de vieilles outres ;

car alors, le vin fera éclater les outres,

et l’on perd à la fois le vin et les outres.

À vin nouveau, outres neuves. »

Source : AELF

