Prière du matin - 21 mai 2021 à 05:45

Vos Intentions de prière

Joëlle - Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, prends pitié de ta servante Maman OCTAVIE, notre mère que tu as rappelée à toi. Toi qui aimes à pardonner aux hommes et à les sauver, nous te supplions par les mérites infinis de tes très saintes plaies, de lui accorder le pardon de ses fautes, la rémission de ses péchés et la vie éternelle. Ô P