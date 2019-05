Prière du matin - 23 juin 2019 à 05:45

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus parlait aux foules du règne de Dieu,

et guérissait ceux qui en avaient besoin.

Le jour commençait à baisser.

Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent :

« Renvoie cette foule :

qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs

afin d’y loger et de trouver des vivres ;

ici nous sommes dans un endroit désert. »

Mais il leur dit :

« Donnez-leur vous-mêmes à manger. »

Ils répondirent :

« Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons.

À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture

pour tout ce peuple. »

Il y avait environ cinq mille hommes.

Jésus dit à ses disciples :

« Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. »

Ils exécutèrent cette demande

et firent asseoir tout le monde.

Jésus prit les cinq pains et les deux poissons,

et, levant les yeux au ciel,

il prononça la bénédiction sur eux,

les rompit

et les donna à ses disciples

pour qu’ils les distribuent à la foule.

Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ;

puis on ramassa les morceaux qui leur restaient :

cela faisait douze paniers.

Méditation Père Michel Quesnel

La Multiplication des pains est rapportée six fois dans les évangiles. Il est difficile de savoir ce qui s’est réellement passé, mais il est clair qu’un fait peu ordinaire s’est produit au moins une fois, impliquant Jésus, le groupe des Douze et une foule de plusieurs milliers de personnes.

La foule a suivi Jésus. Son accueil est plein de bienveillance. Il guérit ceux qui ont besoin de soins. Jusque-là, rien d’extraordinaire par rapport à son comportement habituel.

Plus surprenante est l’intervention des Douze auprès de leur maitre : « Renvoie cette foule. » Cela répond-il à un souci d’organisation pour ces cinq mille personnes qui, si elles ne s’écartent pas, risquent d’être en manque de nourriture ? Ou à l’intention nettement moins louable de se débarrasser d’une multitude encombrante ? Il est en outre curieux de les voir donner un ordre à Jésus.

Sa réponse est assez sèche, d’ailleurs : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Il se doute bien qu’ils n’ont par sur eux les provisions suffisantes. C’est pourtant eux qui vont devoir présenter les pains et les poissons à la foule, une fois que Jésus aura prononcé sur eux la bénédiction. Il leur fournit les provisions nécessaires, mais il leur conserve leur rôle d’acteurs de la bienfaisance.

Ainsi en est-il pour la fête du Saint-Sacrement que nous célébrons en ce dimanche. La transformation du pain et du vin est l’œuvre de Dieu, mais les croyants restent actifs. Il leur revient de faire en sorte que chacun puisse recevoir cette nourriture essentielle, ainsi que toutes les nourritures dont les foules ont besoin : la Parole, le pain à ceux qui en manquent, la bienveillance et l’attention à tous.