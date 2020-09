Prière du matin - 23 octobre 2020 à 05:45

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait aux foules :

« Quand vous voyez un nuage monter au couchant,

vous dites aussitôt qu’il va pleuvoir,

et c’est ce qui arrive.

Et quand vous voyez souffler le vent du sud,

vous dites qu’il fera une chaleur torride,

et cela arrive.

Hypocrites !

Vous savez interpréter

l’aspect de la terre et du ciel ;

mais ce moment-ci,

pourquoi ne savez-vous pas l’interpréter ?

Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-mêmes

ce qui est juste ?

Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat,

pendant que tu es en chemin

mets tout en œuvre pour t’arranger avec lui,

afin d’éviter qu’il ne te traîne devant le juge,

que le juge ne te livre à l’huissier,

et que l’huissier ne te jette en prison.

Je te le dis :

tu n’en sortiras pas

avant d’avoir payé jusqu’au dernier centime.



Source : AELF

Méditation Pasteur J.P. Sternberger

Fera-t-il beau aujourd’hui ? Qui est le « il » de cette question de tous les jours ? Et qui décide de la beauté du temps qu’il fait ? Et quand nous disons « le temps », disons-nous la météo ou le temps qui dure ? Le temps qu’il fait ou le temps qui passe ?

Il est peu de propos qui ne fasse autant allusion à la mythologie que nous avons encore peu ou prou dans un coin du cerveau. Vision d’un dieu assis sur les nuages, un dieu solaire qui tient dans sa main les éclairs, un dieu qui fait la pluie et le beau temps, et dont on demande : quel temps fait-il aujourd’hui ?

Le temps, dit Jésus, vous savez bien ce qu’il sera demain. Le vent, la forme des nuages, la météo et la hausse des températures dans l’Arctique ou en Sibérie vous le disent longtemps à l’avance… et le temps qu’il est, à l’image du temps qu’il fait, nous apprenons aussi à le connaître.

Car il est grand temps de prendre nos vies en main, de reprendre la terre entre nos mains plutôt que de la laisser se perdre au gré de l’immense appétit et l’inconscience des uns, au fil du désespoir des autres.

Quel temps sera-t-il demain ? Tu aimeras ton prochain, voilà ce qui te dit le temps qu’il est.

Seigneur, créateur des heures et des nuages, redis-nous s’il est encore temps d’aimer, de respecter, de faire en sorte que le temps ne soit pas trop mauvais pour chacun de nos prochains. Et s’il est encore temps, redonne-nous courage.

Amen