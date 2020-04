Prière du matin - 25 juin 2020 à 05:45

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Ce n’est pas en me disant : “Seigneur, Seigneur !”

qu’on entrera dans le royaume des Cieux,

mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux.

Ce jour-là, beaucoup me diront :

“Seigneur, Seigneur,

n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé,

en ton nom que nous avons expulsé les démons,

en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?”

Alors je leur déclarerai :

“Je ne vous ai jamais connus.

Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal !”

Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là

et les met en pratique

est comparable à un homme prévoyant

qui a construit sa maison sur le roc.

La pluie est tombée, les torrents ont dévalé,

les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison ;

la maison ne s’est pas écroulée,

car elle était fondée sur le roc.

Et celui qui entend de moi ces paroles

sans les mettre en pratique

est comparable à un homme insensé

qui a construit sa maison sur le sable.

La pluie est tombée, les torrents ont dévalé,

les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison ;

la maison s’est écroulée,

et son écroulement a été complet. »

Lorsque Jésus eut terminé ce discours,

les foules restèrent frappées de son enseignement,

car il les enseignait en homme qui a autorité,

et non pas comme leurs scribes.



Source : AELF

Méditation Père Sébastien Antoni