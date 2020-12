Prière du matin - 26 janvier 2021 à 05:45

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

comme Jésus était dans une maison,

arrivent sa mère et ses frères.

Restant au-dehors, ils le font appeler.

Une foule était assise autour de lui ;

et on lui dit :

« Voici que ta mère et tes frères sont là dehors :

ils te cherchent. »

Mais il leur répond :

« Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? »

Et parcourant du regard

ceux qui étaient assis en cercle autour de lui,

il dit :

« Voici ma mère et mes frères.

Celui qui fait la volonté de Dieu,

celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. »



Source : AELF

Méditation Père François Lestang