Prière du matin - 27 mai 2021 à 05:45

Vos Intentions de prière

Marie-Françoise - -Pour mon fils ainé qui n'est pas invité au mariage de sa fille pour que ce manque lui permette de se tourner vers Dieu . -Pour que chacun de mes 3 enfants découvre la présence de Dieu dans sa vie et rende grâce -Pour que mes 7 petits enfants trouvent du travail, un ou une conjointe fidèle et respectueux(e) et qu'ils se tournent vers D