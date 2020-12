Prière du matin - 28 janvier 2021 à 05:45

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

Jésus disait à la foule :

« Est-ce que la lampe est apportée

pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ?

N’est-ce pas pour être mise sur le lampadaire ?

Car rien n’est caché,

sinon pour être manifesté ;

rien n’a été gardé secret,

sinon pour venir à la clarté.

Si quelqu’un a des oreilles pour entendre,

qu’il entende ! »

Il leur disait encore :

« Faites attention à ce que vous entendez !

La mesure que vous utilisez

sera utilisée aussi pour vous,

et il vous sera donné encore plus.

Car celui qui a,

on lui donnera ;

celui qui n’a pas,

on lui enlèvera même ce qu’il a. »



Source : AELF

Méditation Père François Lestang