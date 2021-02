Prière du matin - 28 mars 2021 à 05:45

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Lorsqu’ils approchent de Jérusalem,

vers Bethphagé et Béthanie,

près du mont des Oliviers,

Jésus envoie deux de ses disciples

et leur dit :

« Allez au village qui est en face de vous.

Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché,

sur lequel personne ne s’est encore assis.

Détachez-le et amenez-le.

Si l’on vous dit :

‘Que faites-vous là ?’,

répondez :

‘Le Seigneur en a besoin,

mais il vous le renverra aussitôt.’ »

Ils partirent,

trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte,

dehors, dans la rue,

et ils le détachèrent.

Des gens qui se trouvaient là leur demandaient :

« Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? »

Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit,

et on les laissa faire.

Ils amenèrent le petit âne à Jésus,

le couvrirent de leurs manteaux,

et Jésus s’assit dessus.

Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin,

d’autres, des feuillages coupés dans les champs.

Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient :

« Hosanna !

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Béni soit le Règne qui vient,

celui de David, notre père.

Hosanna au plus haut des cieux ! »



Source : AELF

