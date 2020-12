Prière du matin - 29 janvier 2021 à 05:45

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

Jésus disait aux foules :

« Il en est du règne de Dieu

comme d’un homme qui jette en terre la semence :

nuit et jour,

qu’il dorme ou qu’il se lève,

la semence germe et grandit,

il ne sait comment.

D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe,

puis l’épi, enfin du blé plein l’épi.

Et dès que le blé est mûr,

il y met la faucille,

puisque le temps de la moisson est arrivé. »

Il disait encore :

« À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ?

Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ?

Il est comme une graine de moutarde :

quand on la sème en terre,

elle est la plus petite de toutes les semences.

Mais quand on l’a semée,

elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ;

et elle étend de longues branches,

si bien que les oiseaux du ciel

peuvent faire leur nid à son ombre. »

Par de nombreuses paraboles semblables,

Jésus leur annonçait la Parole,

dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre.

Il ne leur disait rien sans parabole,

mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.



Source : AELF

Méditation Père François Lestang