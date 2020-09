Prière du matin - 29 octobre 2020 à 05:45

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce jour-là,

quelques pharisiens s’approchèrent de Jésus pour lui dire :

« Pars, va-t’en d’ici :

Hérode veut te tuer. »

Il leur répliqua :

« Allez dire à ce renard :

voici que j’expulse les démons et je fais des guérisons

aujourd’hui et demain,

et, le troisième jour, j’arrive au terme.

Mais il me faut continuer ma route

aujourd’hui, demain et le jour suivant,

car il ne convient pas

qu’un prophète périsse en dehors de Jérusalem.

Jérusalem, Jérusalem,

toi qui tues les prophètes

et qui lapides ceux qui te sont envoyés,

combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants

comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes,

et vous n’avez pas voulu !

Voici que votre temple est abandonné à vous-mêmes.

Je vous le déclare :

vous ne me verrez plus

jusqu’à ce que vienne le jour où vous direz :

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! »



Source : AELF

Méditation du Père Emmanuel Payen

Devant la population de Jérusalem qui ne reçoit pas ses paroles, Jésus est habité par plusieurs réactions.

D’abord il dénonce le refus de son peuple à accueillir son message d’Amour ;

Avec déception il constate cet aveuglement… Aussi, il interpelle Jérusalem… « combien de fois j’ai voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous n’avez pas voulu »…



Et à Jérusalem, cet épisode est situé sur la colline des oliviers par une petite chapelle appelée « Dominus flévit » … ici, le Seigneur pleura.

Jésus découragé par le manque de foi de ses compatriotes, pleure.



Jésus connaît l’échec apparent de sa mission. Il va être rejeté, condamné par les autorités civiles et religieuses… comme avant lui beaucoup de prophètes ont été tués à Jérusalem.



Mais cet échec, ce découragement n’arrête pas sa détermination. Il va jusqu’au bout de l’amour. Il accepte déjà de donner sa vie pour que toute personne de bonne volonté reçoive la vraie Vie.



Seigneur, tu as voulu que Jérusalem soit la ville du dernier combat de ton Fils Jésus, la ville du don maximum de sa vie.



Tu as voulu que cette Ville Sainte, cette cité de la Paix où s’élevait ton temple, soit aussi le lieu où se dresse la Croix de Jésus.



Seigneur, donne à Jérusalem, ainsi qu’à tous les hommes de notre « Maison commune », la Paix et l’Unité, afin que le cœur de tout homme demeure le lieu de ta présence, et que toutes les nations puissent accueillir ton message de Paix et d’Amour.