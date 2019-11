Prière du matin - 30 novembre 2019 à 05:45

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu



En ce temps-là,

comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée,

il vit deux frères,

Simon, appelé Pierre,

et son frère André,

qui jetaient leurs filets dans la mer ;

car c’étaient des pêcheurs.

Jésus leur dit :

« Venez à ma suite,

et je vous ferai pêcheurs d’hommes. »

Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.



De là, il avança et il vit deux autres frères,

Jacques, fils de Zébédée,

et son frère Jean,

qui étaient dans la barque avec leur père,

en train de réparer leurs filets.

Il les appela.

Aussitôt, laissant leur barque et leur père,

ils le suivirent.