Prière du matin - 5 avril 2021 à 05:45

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

quand les femmes eurent entendu les paroles de l’ange,

vite, elles quittèrent le tombeau,

remplies à la fois de crainte et d’une grande joie,

et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples.

Et voici que Jésus vint à leur rencontre

et leur dit :

« Je vous salue. »

Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds

et se prosternèrent devant lui.

Alors Jésus leur dit :

« Soyez sans crainte,

allez annoncer à mes frères

qu’ils doivent se rendre en Galilée :

c’est là qu’ils me verront. »

Tandis qu’elles étaient en chemin,

quelques-uns des gardes allèrent en ville

annoncer aux grands prêtres tout ce qui s’était passé.

Ceux-ci, après s’être réunis avec les anciens

et avoir tenu conseil,

donnèrent aux soldats une forte somme

en disant :

« Voici ce que vous direz :

“Ses disciples sont venus voler le corps,

la nuit pendant que nous dormions.”

Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur,

nous lui expliquerons la chose,

et nous vous éviterons tout ennui. »

Les soldats prirent l’argent et suivirent les instructions.

Et cette explication s’est propagée chez les Juifs

jusqu’à aujourd’hui.



Source : AELF

Méditation Pasteur J.P. Sternberger