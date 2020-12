Prière du matin - 8 février 2021 à 05:45

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

après la traversée,

abordant à Génésareth

Jésus et ses disciples accostèrent.

Ils sortirent de la barque,

et aussitôt les gens reconnurent Jésus :

ils parcoururent toute la région,

et se mirent à apporter les malades sur des brancards

là où l’on apprenait que Jésus se trouvait.

Et dans tous les endroits où il se rendait,

dans les villages, les villes ou les campagnes,

on déposait les infirmes sur les places.

Ils le suppliaient de leur laisser toucher

ne serait-ce que la frange de son manteau.

Et tous ceux qui la touchèrent

étaient sauvés.



Source : AELF

Méditation Père Michel Quesnel