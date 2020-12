Prière du matin - 9 février 2021 à 05:45

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem,

se réunissent auprès de Jésus,

et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas

avec des mains impures, c’est-à-dire non lavées.

– Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs,

se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger,

par attachement à la tradition des anciens ;

et au retour du marché,

ils ne mangent pas avant de s’être aspergés d’eau,

et ils sont attachés encore par tradition

à beaucoup d’autres pratiques :

lavage de coupes, de carafes et de plats.

Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus :

« Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ?

Ils prennent leurs repas avec des mains impures. »

Jésus leur répondit :

« Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites,

ainsi qu’il est écrit :

Ce peuple m’honore des lèvres,

mais son cœur est loin de moi.

C’est en vain qu’ils me rendent un culte ;

les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains.

Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu,

pour vous attacher à la tradition des hommes. »

Il leur disait encore :

« Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu

pour établir votre tradition.

En effet, Moïse a dit :

Honore ton père et ta mère.

Et encore :

Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort.

Mais vous, vous dites :

Supposons qu’un homme déclare

à son père ou à sa mère :

“Les ressources qui m’auraient permis de t’aider

sont korbane, c’est-à-dire don réservé à Dieu”,

alors vous ne l’autorisez plus à faire quoi que ce soit

pour son père ou sa mère ;

vous annulez ainsi la parole de Dieu

par la tradition que vous transmettez.

Et vous faites beaucoup de choses du même genre. »



Source : AELF

Méditation Père Michel Quesnel