Prière du matin - 9 juin 2019 à 05:45

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.

Source : AELF



Méditation Père François Lestang

Quelle surprise que d’être aimé, quel bonheur que d’aimer ! En ce matin de Pentecôte, Jésus promet à ceux qui l’aiment qu’ils seront aimés de son Père : l’amour n’est seulement entre lui et moi, mais s’élargit à la source de la vie, le Père lui-même. De plus cet amour prend la forme d’un don merveilleux, à la fois intimité avec le Père et le Fils, et mise en route sous l’impulsion de l’Esprit consolateur, cet « autre défenseur ».

Le commandement que Jésus nous demande de garder, selon l’évangile de Jean, c’est celui de l’amour au sein de la communauté : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Aimer mes frères et sœurs croyants, aimer l’Eglise, c’est manifester que l’on aime Jésus. Mais la promesse est que cette communauté humain d’amour s’élargit en communion divine, puisque Père et Fils viennent habiter dans la vie de celui qui croit, et que l’un et l’autre donnent au croyant d’accueillir leur souffle, l’amour même qui les unit. Quelle surprise, quel bonheur !

Quand on est aimé, on veut le dire à tous ceux qui nous entourent ; mais tous ne sont pas prêts à accueillir ma joie. Dans cette dimension du témoignage, Jésus m’assure que l’Esprit sera à nos côtés, jour après jour, comme un avocat, un défenseur, un consolateur, pour nous permettre de donner au monde le cœur du message de Jésus : Dieu est amour, et il a envoyé son Fils pour que nous ayons la vie éternelle.

Dieu unique et trois fois saint, béni sois-tu d’être le dieu dont la fidélité et la bonté dépassent infiniment ce que je pouvais oser espérer. Par ton esprit, donne-moi d’accueillir ta présence en moi, et envoie-moi annoncer la bonne nouvelle de ton amour, pour que ton règne vienne.