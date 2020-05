Printemps du livre: la version numérique a lieu ce week end !

Le Printemps du livre organisé par la Ville de Grenoble a été annulé en raison de la crise sanitaire que nous traversons. Mais pour maintenir le lien entre auteurs et lecteurs et pour soutenir financièrement les intervenants, une version numérique a lieu ce week end !



Carine d'Inca, directrice artistique et coordinatrice du Printemps du Livre