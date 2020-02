Privatisation du rail en Pays de la Loire: où en sommes-nous?

L’Etat a lancé lundi 27 janvier un appel à candidature concernant deux lignes Intercités de la Région.

Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon.

La région, elle, gère les TER et verrait aussi d’un bon œil cette ouverture à la concurrence.

On fait le point sur l'avancée de ce dossier avec Roch Brancour, vice-président du conseil régional des Pays de la Loire chargé des transports.