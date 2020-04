"Proclamez l’Évangile à toute la création" (Mc 16, 15-20)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit :

« Allez dans le monde entier.

Proclamez l’Évangile à toute la création.

Celui qui croira et sera baptisé

sera sauvé ;

celui qui refusera de croire

sera condamné.

Voici les signes qui accompagneront

ceux qui deviendront croyants :

en mon nom, ils expulseront les démons ;

ils parleront en langues nouvelles ;

ils prendront des serpents dans leurs mains

et, s’ils boivent un poison mortel,

il ne leur fera pas de mal ;

ils imposeront les mains aux malades,

et les malades s’en trouveront bien. »

Le Seigneur Jésus,

après leur avoir parlé,

fut enlevé au ciel

et s’assit à la droite de Dieu.

Quant à eux,

ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile.

Le Seigneur travaillait avec eux

et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient.



Source : AELF

Méditation Mgr Emmanuel Gobillard