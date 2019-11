Programme chargé pour les évêques de France réunis à Lourdes

La synodalité se vit à Lourdes

La Conférence des Evêques de France veut engager une démarche missionnaire de trois ans autour des enjeux écologiques d’aujourd’hui et vivre ce qu’on appelle la synodalité : un cheminement ecclésial qui mobilise tous les chrétiens pour la mission, c’est-à-dire l’évangélisation, la transmission de la foi… Marie-Hélène Lafage, vice-présidente des Altercathos à Lyon, une association engagée dans la réflexion sur l’écologie intégrale, va participer à cette assemblée.

Elle témoignait mardi 5 novembre sur RCF : "les évêques seront minoritaires dans l’hémicycle, donc on attend de l’écoute réciproque pour construire des choses concrètes… Les laïcs ont un rôle clé à jouer et on ne peut pas tout attendre de l’institution… Par exemple dans l’Eglise, il y a des groupes de conversion écologiques. Dans l’Eglise ce qu’on sait faire depuis les premiers siècles c’est vivre en communautés, appuyons-nous dessus, soyons moteurs pour la société civile sur l’écologie au nom de notre foi".



Vers une indemnisation financiere des victimes d'abus sexuels

Les évêques échangeront sur de nombreux sujets, mais en particulier sur les réalités de leurs diocèses très différents selon les régions et sur l’évolution des territoires paroissiaux. Ils feront le point aussi sur la formation des prêtres (un groupe d’évêques travaille actuellement à adapter les recommandations du Vatican aux réalités des séminaires français). Et puis l’autre gros sujet pour les évêques réunis à Lourdes, c’est la lutte contre la pédophilie.

D’abord avec le groupe "Promesse d’Église" qui travaille sur la gouvernance de l’Église et la lutte contre un cléricalisme qui crée des situations d’abus. Ensuite sur la pédophilie en tant que telle. Jean-Marc Sauvé, le président de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église interviendra en hémicycle pour présenter aux évêques un rapport d'étape. Les évêques devraient d'ailleurs acter le principe d’une indemnisation financière des victimes. Un geste qui s’adressera à toutes les personnes reconnues comme victimes par la justice civile, et aux victimes dont les faits d’agressions sexuelles sont prescrits et qui se sont manifestées auprès des cellules d’écoute dans les diocèses.