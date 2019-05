A propos du chantier de Notre-Dame de Paris

La cathédrale est la maison de tous. Le chantier qui s'ouvre est celui d'une France qui se rassemble, la cathédrale est créatrice d'une union sacrée, coeur de la chrétienté mais pas seulement, elle témoigne de l'histoire d'un peuple se divisant souvent, trop souvent, mais qui dans les moments les plus cruciaux trouve avec Notre-Dame une hospitalité réconciliatrice.

Notre-Dame de paris de Victor Hugo a été relu, furent évoqués la conversion de Claudel à Notre-Dame le 25 décembre 1886 saisi par l'éternelle et déchirante innocence de Dieu, ou encore Théophile Gautier dans son poème Notre-Dame, comédie de la mort. Pour me refaire et me rélargir l'âme, "Ton livre dans la poche, aux tours de Notre-Dame, je suis allé souvent Victor".

En ces heures difficiles l'âme de la Nation s'est élargie. Très nombreux sont ceux qui appellent à ce que cet élan de générosité vienne éteindre le feu consummant la vie de ces femmes et de ces hommes, qui n'ont point de toit.

Si la flèche immortelle est tombée, Notre-Dame flèche l'urgence de cette solidarité. Alors la cathédrale revêtira toute sa splendeur pour être ce qu'elle est et doit demeurer l'incarnation de notre âme commune, pour reprendre les mots de François Cheng.

Ces cinq années doivent ouvrir un chantier d'humanité sous l'égide de Notre-Dame, veillant à l'avancée de ses toits, mettant un terme au sans-abrisme. Près de 3000 personnes à Paris sont aujourd'hui à la rue. Quelle splendeur pour la cathédrale, si le jour de sa réouverture elle acueillait ceux qui auraient fait le passage de la rue au toit. Il n'y aurait pas que Quasimodo, le bossu de la cathédrale qui se redresserait, mais la France toute entière.