Propositions de l'organisation mondiale du tourisme pour faire face à la crise

L’OMT l’organisation mondiale du tourisme à publier début avril un rapport #VOYAGEZDEMAIN de 44 pages avec 23 propositions pour relancer le tourisme dans le monde. Puisque le secteur touristique à connu une baisse de 60 à 80 % de son activité, il était donc normal que l’OMT l’organisation mondiale du tourisme donne quelques pistes pour relancer cette économie. Une relance d’autant plus importante que s’il est géré de manière responsable, le tourisme peut, au sortir de la crise actuelle, devenir un contributeur encore plus important aux ODD. Pour cela l’OMT propose 3 grandes catégories d’actions.

La première recommandation, à savoir gérer la crise et atténuer son impact sur l'économie touristique, préconise tout d’abord de maintenir les emplois, de soutenir les travailleurs indépendants, et d'assurer la trésorerie des entreprises. Dans un second temps elle incite les états à revoir les taxes, les redevances et la réglementation des voyages afin de redonner confiance aux voyageurs. Enfin elle propose de profiter de cette crise pour promouvoir l'acquisition de nouvelles compétences. Des recommandations qui sont formulées pour éviter que le tourisme ne soit à la source d’une perte de millions d'emplois, surtout quand on sait que ce secteur est l'activité principale de pays parmi les plus pauvres de la planète. La deuxième recommandation s’intéresse plus spécialement à mettre en place des mesures de relance afin d’accélérer le redressement, elle vise à proposer des incitations financières et fiscales favorables, mais aussi de lever les restrictions sur les voyages dès que la situation sanitaire le permettra afin accélérer le redressement en invitant les états à faire une place centrale au tourisme dans leurs politiques de relance. Enfin, la troisième recommandation s'intéresse à l'après afin de préparer demain, car le tourisme possède une réelle capacité à tirer vers le haut la croissance locale et nationale et en mettant l'accent sur la contribution aux objectifs du développement durable et s'engageant dans une transition en vue d’une économie circulaire, le tourisme pourrait être le contributeur de la décennie aux ODD. Trois axes 23 propositions que l’on peut retrouver sur le site de OMT et dont le lien se trouver sur la page de cette chronique.



Le tourisme vous l'aurez compris est l'affaire de tous encore une preuve qu’à tous on peut tout