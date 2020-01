Eh bien, il y a presque une continuité : nous avons radiographié le mot éphémère, qui relève d’un mot grec désignant ce qui dure un seul jour, et on poursuit sur cette même veine aujourd’hui avec le mot provisoire, qui ne se devine par d’emblée dans son étymologie.

En vérité, il y en a un, parce l’un comme l’autre de ces deux mots est à rattacher à la famille du verbe latin videre, voir, et si une partie de la famille de ce verbe se rattache directement à la perception du regard, d’où les mots comme vision, visibilité, une autre partie de la famille va vers l’idée de « voir à l’avance », praevidere, avec donc en français la prévision, mais aussi en s’organisant, à partir du verbe providere, pourvoir à quelque chose. On l’oublie mais dans pourvoir, il y a le verbe voir.

Or les provisions, avant de correspondre à nos courses chez notre ami l’épicier, correspondent au fait de pourvoir quelqu’un, nous en l’occurrence, de quelque chose. Et ceux qui font les courses le savent, s’occuper des provisions c’est prévoir pour bien nous pourvoir, et pendant un temps « provision » a aussi désigné la prévoyance, les précautions, en fait la réunion de choses utiles à quelque chose.

C’est en partant du latin provisus, participe passé de providere, prévoir et pourvoir, qu’est venu le mot « provisoire », relatif à une provision. Une provision, a aussi désigné un bénéfice ecclésiastique, non durable donc ; et lorsque « provisoire » est entré en français en 1499, il désignait quelque chose qui avait besoin d’être jugé dit Furetière avec célérité, c’est-à-dire de la rapidité.

Et Furetière de rappeler ensuite dans le même article que « les aliments sont des matières provisoires ». C’est le sort de toutes les provisions d’être provisoires. Et curieusement, je suis tombé sur une citation de Baudelaire, qui fait presque de provisoire un synonyme d’éphémère.

La voici, tiré d’un texte de 1867 : « J’aime à imaginer un art, écrit-il, dans lequel le caractère de durée serait remplacé par le provisoire ». En fait, il faut aussi faire référence à Descartes qui dans le Discours de la méthode évoque la « morale provisoire », qui permet d’agir en attendant l’élaboration d’une morale parfaite fondée sur la raison, le bon sens. En fait, le vertige, me prend, je m’aperçois que je suis pétri de morale provisoire. Même ce croissant, là, il est provisoire… Vite aux provisions provisoires de croissants…