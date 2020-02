PSA est en grande forme

Le groupe au lion, qui regroupe les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall, a publié hier de très bons résultats. Dans un marché automobile mondial en recul, ses ventes ont baissé de 10%, mais son bénéfice a cru de 13%. Ce qui signifie que sa profitabilité a beaucoup augmenté.

Les salariés, qui ont accepté plus de flexibilité et se serrer la ceinture quand le groupe était en quasi-faillite en 2012/2013 se frottent les mains : les plus bas revenus, inférieurs à deux fois le smic, vont recevoir une prime de 4100 euros, deux mois et demi de salaire.

Comment cela s’explique-t-il ?

Comme l’analyse dans La Croix d’aujourd’hui notre spécialiste, Romain Subtil, c’est le résultat de la politique de Carlos Tavares, le patron du groupe depuis 2014, pour qui « la qualité des business model importe plus que les volumes ». En clair : l’essentiel n’est pas de vendre beaucoup de voitures, mais de le faire avec le plus de profit possible chacune d’entre elles. Cela passe notamment par la montée en gamme.

Dans le même temps, PSA a fortement réduit ses coûts. Résultat, son point mort, c'est à dire le nombre de véhicules à partir duquel il commence à gagner de l'argent, est passé de 2,6 millions d'unités en 2013 à seulement 1,8 million l'an passé.

La performance est d’autant plus spectaculaire que l’autre grand constructeur français, Renault, est dans une passe difficile.

L’ancienne Régie, qui regroupe les marques Renault, Alpine, Dacia et Lada, a annoncé il y a dix jours avoir enregistré sa première perte nette en dix ans (-141 millions d'euros). La direction évoque désormais ouvertement la possibilité de fermer des usines, peut être en France.

A quoi est-ce dû ?

Tout d’abord à une gamme trop restreinte, basée sur trop peu de modèles vendus pas assez cher, le contraire de PSA. A cela s’ajoute les difficultés du partenaire Japonais, Nissan, dont les profits dopaient ceux de la marque au Losange. La situation est d’autant plus difficile que l’arrestation de Carlos Ghosn, le charismatique président de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, a complètement déstabilisé cette dernière.

Cette situation est apparue encore plus clairement avec le pas de deux qu’ont opéré l’an dernier les deux constructeurs français avec FiatChrysler. Dans un premier temps, c’est Renault qui a annoncé une fusion avec le constructeur italo-américain, avant de jeter l’éponge. PSA a ensuite ramassé la mise en annonçant fin octobre son mariage avec FiatChrysler pour former le 4ème groupe automobile mondial.

Le feu est donc vert pour PSA et rouge pour Renault…

Pas si vite ! La résurrection spectaculaire de Peugeot sous la houlette de Carlos Tavares montre que la roue tourne vite dans l’industrie automobile – c’est le cas de le dire. Renault va voir arriver à sa tête un patron considéré lui aussi comme l’un des meilleurs du secteur, l’italien Luca de Meo. Comme Tavares, il va devoir affronter la fin des moteurs à essence ou diesel au profit de l’électrique ou de l’hydrogène. Une révolution qui risque de rebattre les cartes dans le secteur automobile.