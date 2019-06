PSE chez Auchan Retail France ; une rupture dans l'histoire du groupe

Il s’agit de négocier le Plan de Sauvegarde de l’emploi.

Cela concernerait près de 800 salariés de 21 hypermarchés, supermarchés, Chronodrives, mais aussi l’activité fioul et la réorganisation des services logistiques et d’appui de toute la France.

Dans l’histoire du groupe, c’est la première fois qu’Auchan France envisage la fermeture ou la cession de points de vente.

Jérôme Gayet, consultant lillois indépendant en stratégie et business développement auprès des entreprises au sein du cabinet BDC, nous partage son éclairage.